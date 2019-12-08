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Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
19:19 • 12657 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 103943 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 78029 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103894 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 116430 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146630 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147447 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
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Завтра в Одессе попрощаются со спасателем, который скончался от полученных во время ликвидации пожара травм

Завтра в Одессе попрощаются со спасателем, который скончался от полученных во время ликвидации пожара травм

Киев  •  УНН

 • 14701 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Завтра, 9 декабря, в Одессе состоится прощание со спасателем, который скончался от полученных травм во время ликвидации масштабного пожара в колледже. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение Одесского городского совета.

"Прощание с Сергеем Шатохиным состоится 9 декабря с 10:00 до 12:00 в Спасо-Преображенском кафедральном соборе (Соборная площадь)", - говорится в сообщении.

Напомним, спасатель скончался 7 декабря вечером в реанимации горбольницы.

Как сообщалось ранее в УНН, 4 декабря 2019 года в Одессе произошел крупный пожар в шестиэтажном доме, памятнике архитектуры, расположенном по улице Троицкой. В здании, в частности, размещался колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

По состоянию на 8 декабря, жертвами пожара официально стали 10 человек. Официально опознаны двое: кроме спасателя, жертвой пожара стала 43-летняя преподавательница колледжа. По неофициальной информации, также среди погибших есть 16-летний студент Кирилл Трофимчук.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе - поврежден удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция имеет две версии пожара в колледже в Одессе - нарушение пожарной безопасности и поджог.

В Украине 8 декабря объявлен днем национального траура. Также 8 декабря до Одессы прибыл премьер-министр Александр Гончарук.

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