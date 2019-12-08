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Упізнано ще одного загиблого на пожежі в одеському коледжі

Упізнано ще одного загиблого на пожежі в одеському коледжі

Київ • УНН

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КИЇВ. 8 грудня. УНН. Упізнано ще одного загиблого у вогні пожежі в одеському коледжі - 16-річного студента Кирила Трофимчука. Про смерть юнака повідомила його мати, передає УНН.

"Прошу молитов за упокій раба божого Кирила. Спи спокійно синочок. Вогонь забрав тебе. Безглузда і жорстока смерть. Люблю тебе нескінченно", - написала Олена Трофимчук в Facebook.

У той же час офіційного підтвердження загибелі Кирила ще немає - тіла, витягнуті з-під завалів спрямовані на ДНК-експертизу.

Станом на ранок 8 грудня жертвами пожежі офіційно стали 10 осіб, з них опізнана 43-річна викладачка коледжу, а також в лікарні помер рятувальник, який отримав травми під час ліквідації пожежі.

Нагадаємо, даними ДСНС, 4 грудня в 10:12 в Одесі на 3-му поверсі 6-поверхової будівлі Одеського коледжу економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу виникла пожежа. О 14:18 пожежа була локалізована на площі 4 тис. кв. м. Підрозділами ДСНС врятовані і евакуйовано 40 людей. 

У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі в коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція розглядає дві версії пожежі в коледжі в Одесі - порушення пожежної безпеки і підпал.

В Україні 8 грудня оголошено днем національної жалоби.

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