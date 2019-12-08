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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 102959 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 72576 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 103032 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 115837 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 146305 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 147227 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 140211 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Опознано еще одного погибшего на пожаре в одесском колледже

Опознано еще одного погибшего на пожаре в одесском колледже

Киев  •  УНН

 • 14841 просмотра

КИЕВ. 8 декабря. УНН. Опознан еще один погибший в огне пожара в одесском колледже – 16-летний студент Кирилл Трофимчук. О смерти юноши сообщила его мать, передает УНН.

“Прошу молитв о упокоении раба божьего Кирилла. Спи спокойно сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно”, — написала Елена Трофимчук в Facebook.

В тоже время официального подтверждения гибели Кирилла еще нет — тела, извлеченные из-под завалов направлены на ДНК-экспертизу.

Состоянием на утро 8 декабря жертвами пожара официально стали 10 человек, из них опознана 43-летняя преподавательница колледжа, а также в больнице скончался спасатель, получивший травмы во время ликвидации пожара.

Напомним, данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.

В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе — поврежденный удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция рассматривает две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.

В Украине 8 декабря объявлен днем национального траура.

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