Опознано еще одного погибшего на пожаре в одесском колледже
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Опознан еще один погибший в огне пожара в одесском колледже – 16-летний студент Кирилл Трофимчук. О смерти юноши сообщила его мать, передает УНН.
“Прошу молитв о упокоении раба божьего Кирилла. Спи спокойно сыночек. Огонь забрал тебя. Нелепая и жестокая смерть. Люблю тебя бесконечно”, — написала Елена Трофимчук в Facebook.
В тоже время официального подтверждения гибели Кирилла еще нет — тела, извлеченные из-под завалов направлены на ДНК-экспертизу.
Состоянием на утро 8 декабря жертвами пожара официально стали 10 человек, из них опознана 43-летняя преподавательница колледжа, а также в больнице скончался спасатель, получивший травмы во время ликвидации пожара.
Напомним, данным ГСЧС, 4 декабря в 10:12 в Одессе на 3-м этаже 6-этажного здания Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. В 14:18 пожар был локализован на площади 4 тыс. кв. м. Подразделениями ГСЧС спасены и эвакуированы 40 человек.
В ГСЧС назвали вероятную причину пожара в колледже в Одессе — поврежденный удлинитель. Открыто уголовное производство. Полиция рассматривает две версии пожара в колледже в Одессе — нарушение пожарной безопасности и поджог.
В Украине 8 декабря объявлен днем национального траура.