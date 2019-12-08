Завтра у Одесі попрощаються з рятувальником, який помер від отриманих під час ліквідації пожежі травм
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Завтра, 9 грудня, в Одесі відбуватиметься прощання з рятувальником, який помер від отриманих травм під час ліквідації масштабної пожежі в коледжі. Про це УНН повідомляє із посиланням на повідомлення Одеської міської ради.
"Прощання з Сергієм Шатохіним відбудеться 9 грудня з 10:00 до 12:00 в Спасо-Преображенському кафедральному соборі (Соборна площа)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, рятувальник помер 7 грудня ввечері в реанімації міськлікарні.
Як повідомлялося раніше в УНН, 4 грудня 2019 року в Одесі сталася масштабна пожежа в шестиповерховому будинку, пам'ятці архітектури, розташованому по вулиці Троїцькій. В будівлі, зокрема, розміщувався коледж економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу.
Станом на 8 грудня, жертвами пожежі офіційно стали 10 осіб. Офіційно опізнані двоє: окрім рятувальника, жертвою пожежі стала 43-річна викладачка коледжу. За неофіційною інформацію, також серед загиблих є 16-річний студент Кирило Трофимчук.
У ДСНС назвали ймовірну причину пожежі у коледжі в Одесі - пошкоджений подовжувач. Відкрито кримінальне провадження. Поліція має дві версії пожежі у коледжі в Одесі — порушення пожежної безпеки і підпал.
В Україні 8 грудня оголошено днем національного трауру. Також 8 грудня до Одеси прибув прем'єр-міністр Олександр Гончарук.