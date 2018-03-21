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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
18:32 • 364 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
17:10 • 25932 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 32661 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 78369 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 102722 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

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Завтра во Львове националисты будут требовать официального признания красно-черного флага

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ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра во Львове, возле Ратуши, будут пикетировать представители националистических организаций с требованием признать во Львове красно-черный флаг. Об этом сообщил корреспондент УНН.

Так, участие в пикете примут представители "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", "Сокола", ОУН, других националистических организаций.

Активисты будут требовать, чтобы депутаты проголосовали постановление, согласно которому в памятные дни на Ратуше, Высоком Замке, зданиях коммунальных учреждений и районных администраций рядом с сине-желтым будут вывешивать также красно-черный флаг.

Завтра во Львовском городском совете будет происходить очередная сессия, на которой и должны рассмотреть этот вопрос.

Напомним, в Санкт-Петербурге напали на участника одиночного пикета с флагом Украины в руках, нападающего задержали.

Украинские Национальные Новости

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