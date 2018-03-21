Завтра во Львове националисты будут требовать официального признания красно-черного флага
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 21 марта. УНН. Завтра во Львове, возле Ратуши, будут пикетировать представители националистических организаций с требованием признать во Львове красно-черный флаг. Об этом сообщил корреспондент УНН.
Так, участие в пикете примут представители "Национального корпуса", ВО "Свобода", "Правого сектора", "Сокола", ОУН, других националистических организаций.
Активисты будут требовать, чтобы депутаты проголосовали постановление, согласно которому в памятные дни на Ратуше, Высоком Замке, зданиях коммунальных учреждений и районных администраций рядом с сине-желтым будут вывешивать также красно-черный флаг.
Завтра во Львовском городском совете будет происходить очередная сессия, на которой и должны рассмотреть этот вопрос.
Напомним, в Санкт-Петербурге напали на участника одиночного пикета с флагом Украины в руках, нападающего задержали.