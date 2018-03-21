Завтра у Львові націоналісти вимагатимуть офіційного визнання червоно-чорного прапора
Київ • УНН
ЛЬВІВ-КИЇВ. 21 березня. УНН. Завтра у Львові, біля Ратуші, пікетуватимуть представники націоналістичних організацій з вимогою визнати у Львові червоно-чорний прапор. Про це повідомив кореспондент УНН.
Так, участь у пікеті візьмуть представники "Національного корпусу", ВО "Свобода", "Правого сектору", "Соколу", ОУН, інших націоналістичних організацій.
Активісти вимагатимуть, аби депутати проголосували ухвалу, згідно з якою у пам'ятні дні на Ратуші, Високому Замку, будівлях комунальних установ та районних адміністрацій поруч з синьо-жовтим вивішуватимуть також червоно-чорний прапор.
Завтра у Львівській міській раді відбуватиметься чергова сесія, на якій і мають розглянути це питання.
Нагадаємо, у Санкт-Петербурзі напали на учасника одиночного пікету з прапором України в руках, нападника затримали.