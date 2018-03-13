Завтра в Киеве попрощаются с телеведущим Олесем Терещенко
Киев • УНН
КИЕВ. 13 марта. УНН. В Киеве завтра на Печерске состоится прощание с известным телеведущим Олесем Терещенко, передает УНН.
"Прощание с Олесем состоится в среду, 14 марта, в 13.00 в монастырском храме, Троицкий Ионинский монастырь, в Национальном Ботаническом саду имени Гришко НАН Украины, на Печерске", - написал на своей странице в Facebook Дмитрий Рыбаков.
Он также добавил, что именно в этом храме были крещены дети Олеся, и где он "сам просил проводить его в последний путь".
Как сообщал УНН, 12 марта ушел из жизни известный украинский телеведущий Олесь Терещенко.