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Завтра у Києві попрощаються із телеведучим Олесем Терещенком

Завтра у Києві попрощаються із телеведучим Олесем Терещенком

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві завтра на Печерську відбудеться прощання із відомим телеведучим Олесем Терещенком, передає УНН.

“Прощання з Олесем відбудеться у середу, 14 березня, о 13.00 в монастирському храмі, Троїцький Іонинський монастир, що в Національному Ботанічному саду імені М. Гришка НАНУ, на Печерську”, — написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Рибаков.

Він також додав, що саме у цьому храмі були охрещені діти Олеся, і де він “сам просив провести його в останню путь”.

Як повідомляв УНН, 12 березня пішов з життя відомий український телеведучий Олесь Терещенко.

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