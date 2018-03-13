Завтра у Києві попрощаються із телеведучим Олесем Терещенком
Київ • УНН
КИЇВ. 13 березня. УНН. У Києві завтра на Печерську відбудеться прощання із відомим телеведучим Олесем Терещенком, передає УНН.
“Прощання з Олесем відбудеться у середу, 14 березня, о 13.00 в монастирському храмі, Троїцький Іонинський монастир, що в Національному Ботанічному саду імені М. Гришка НАНУ, на Печерську”, — написав на своїй сторінці у Facebook Дмитро Рибаков.
Він також додав, що саме у цьому храмі були охрещені діти Олеся, і де він “сам просив провести його в останню путь”.
Як повідомляв УНН, 12 березня пішов з життя відомий український телеведучий Олесь Терещенко.