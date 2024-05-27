Завтра Стефанишина прибудет в Брюссель для участия в Совете Украина - НАТО

Во вторник, 28 мая, Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг встретится с вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольгой Стефанишиной. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Альянса.

Детали

В ведомстве говорят, что Стефанишина встретится с представителями государств Альянса в рамках заседания Совета Украина - НАТО. Встреча состоится в штаб-квартире НАТО в Брюсселе

Справочно

Совет Украина - НАТО является совместным органом, в рамках которого государства-члены Альянса и Украина заседают на основе равенства с целью продвижения политического диалога, взаимодействия, сотрудничества и стремления Украины приобрести членство в НАТО.

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Совет обеспечивает взаимные консультации, принятие решений и совместные мероприятия и служит механизмом кризисных консультаций между Украиной и НАТО.



Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ожидает, что до саммита Альянса в Вашингтоне союзники договорятся об усилении роли НАТО в организации, обеспечении, планировании и доставке поставок для обеспечения более стабильных потоков поставок.