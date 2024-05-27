Завтра Стефанішина прибуде Брюссель для участі в Раді Україна - НАТО
Київ • УНН
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віце-прем'єр-міністром України Ольгою Стефанішиною на засіданні Ради Україна-НАТО в Брюсселі, щоб обговорити прагнення України до членства в НАТО і співпраці з Альянсом.
У вівторок, 28 травня, Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг зустрінеться з віцепрем'єркою з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольгою Стефанішиною. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу Альянсу.
Деталі
У відомстві кажуть, що Стефанішина зустрінеться з представниками держав Альянсу у рамках засідання Ради Україна – НАТО. Зустріч відбудеться у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі
Довідково
Рада Україна – НАТО є спільним органом, у рамках якого держави-члени Альянсу і Україна засідають на засадах рівності з метою просування політичного діалогу, взаємодії, співпраці і прагнення України набути членства в НАТО.
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Рада забезпечує взаємні консультації, ухвалення рішень і спільні заходи та слугує механізмом кризових консультацій між Україною і НАТО.
Нагадаємо
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг очікує, що до саміту Альянсу у Вашингтоні союзники домовляться про посилення ролі НАТО в організації, забезпеченні, плануванні та доставці постачань для забезпечення більш стабільних потоків поставок.