Завтра Президент Украины посетит Житомирскую область

О цели поездки в ОГА пока не сообщают, однако из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что гарант представит нового руководителя области Игоря Гундича, а также посетит одно из предприятий города.

Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко завтра посетит с визитом и Ровенскую область.