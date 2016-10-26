Завтра Президент Украины посетит Житомирскую область
Киев • УНН
ЖИТОМИР-КИЕВ. 26 октября. УНН. Президент Украины Петр Порошенко завтра с рабочим визитом посетит Житомирскую область. Об этом проинформировали в пресс-службе Житомирской ОГА, сообщает УНН.
О цели поездки в ОГА пока не сообщают, однако из собственных источников корреспонденту УНН стало известно, что гарант представит нового руководителя области Игоря Гундича, а также посетит одно из предприятий города.
Напомним, как сообщал УНН, П.Порошенко завтра посетит с визитом и Ровенскую область.