Завтра Президент Україіни відвідає Житомирщину
Київ • УНН
ЖИТОМИР-КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Президент України Петро Порошенко завтра з робочим візитом відвідає Житомирщину. Про це проінформували у прес-службі Житомирської ОДА, повідомляє УНН.
Про мету поїздки у ОДА поки не повідомляють, проте із власних джерел кореспонденту УНН стало відомо, що гарант представить нового очільника області Ігоря Гундича, а також відвідає одне із підприємств міста.
Нагадаємо, як повідомляв УНН, П.Порошенко завтра також приїде із візитом на Рівненщину.