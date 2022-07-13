Завтра послы ЕС обсудят новые санкции против россии – журналист

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"Завтра начнутся консультации между послами ЕС по поводу новых санкций Европейского Союза против россии. Оптимистично, что меры должны утвердить на следующей неделе", – написал Йозвяк.

Напомним

Ранее Рикард Йозвяк сообщал, что Евросоюз стремится согласовать седьмой пакет санкций против россии до летних каникул, то есть до конца июля.

Bloomberg писал, что ЕС рассматривает возможность запрета российского золота.