Завтра посли ЄС обговорять нові санкції проти росії – журналіст

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"Завтра розпочнуться консультації між послами ЄС щодо нових санкцій Європейського Союзу проти росії. Оптимістично, що заходи мають затвердити наступного тижня", – написав Йозвяк.

Нагадаємо

Раніше Рікард Йозвяк повідомляв, що Євросоюз прагне погодити сьомий пакет санкцій проти рф до літніх канікул, тобто до кінця липня.

Bloomberg писав, що ЄС розглядає можливість заборони російського золота.