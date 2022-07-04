ЄС прагне погодити сьомий пакет санкцій до літніх канікул - ЗМІ

Цитата

"У ЄС є прагнення погодити сьомий пакет санкцій щодо росії до початку літніх канікул наприкінці липня. Може не включати газ та атомну енергетику, а більше пунктів у (санкційному - ред.) списку, що закривають лазівки у попередніх пакетах, та золото", - зазначив Йозвяк.

Доповнення

Раніше Bloomberg повідомляло, що ЄС працює над новими санкціями, спрямованими проти російського золота, відповідно до дій країн "Групи семи", спрямованих на подальше перекриття джерел доходів москви.

Новий пакет, як очікується, також охоплюватиме виправлення раніше затверджених заходів, які можуть включати коригування правил транзиту підсанкційних товарів до російського анклаву Калінінград, повідомили джерела. Деякі офіційні особи висловили занепокоєння тим, що на Литву можуть чинити тиск, щоб вона дозволила транзит заборонених товарів через країну до Калінінграда.