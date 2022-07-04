ЕС стремится согласовать седьмой пакет санкций к летним каникулам - СМИ

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"В ЕС есть стремление согласовать седьмой пакет санкций относительно россии до начала летних каникул в конце июля. Может не включать газ и атомную энергетику, а больше пунктов в (санкционном - ред.) списке, закрывающих лазейки в предыдущих пакетах, и золото", – отметил Йозвяк.

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Ранее Bloomberg сообщало, что ЕС работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, в соответствии с действиями стран "Группы семи", направленными на дальнейшее перекрытие источников доходов москвы.

Новый пакет, как ожидается, также будет охватывать исправление ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград, сообщили источники. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказывать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград.