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ЕС стремится согласовать седьмой пакет санкций к летним каникулам - СМИ

ЕС стремится согласовать седьмой пакет санкций к летним каникулам - СМИ

Киев • УНН

 • 142053 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Европейский Союз стремится согласовать седьмой пакет санкций против россии до летних каникул, то есть до конца июля, сообщил журналист "Радио Свобода" Рикард Йозвяк в Twitter, пишет УНН.

Цитата

"В ЕС есть стремление согласовать седьмой пакет санкций относительно россии до начала летних каникул в конце июля. Может не включать газ и атомную энергетику, а больше пунктов в (санкционном - ред.) списке, закрывающих лазейки в предыдущих пакетах, и золото", – отметил Йозвяк.

Дополнение

Ранее Bloomberg сообщало, что ЕС работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, в соответствии с действиями стран "Группы семи", направленными на дальнейшее перекрытие источников доходов москвы.

Новый пакет, как ожидается, также будет охватывать исправление ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград, сообщили источники. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказывать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград.

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