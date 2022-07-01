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ЄС хоче накласти заборону на золото з рф услід за США - Bloomberg

ЄС хоче накласти заборону на золото з рф услід за США - Bloomberg

Київ • УНН

 • 88723 перегляди

КИЇВ. 1 липня. УНН. Європейський Союз розглядає можливість заборони російського золота після того, як "Група семи" вирішила ще більше скоротити джерела фінансування президента росії володимира путіна, з посиланням на джерело повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Цитата

"За словами людей, знайомих із цим питанням, Європейський Союз працює над новими санкціями, спрямованими проти російського золота, відповідно до дій країн "Групи семи", спрямованих на подальше перекриття джерел доходів москви", - пише видання.

Деталі

Підготовка до нового пакету санкцій триває, і деякі країни наполягатимуть на додаванні додаткових заходів до пропозицій, перш ніж вони будуть представлені на затвердження державам-членам, сказало одне із джерел.

Новий пакет також охоплюватиме виправлення раніше затверджених заходів, які можуть включати коригування правил транзиту підсанкційних товарів до російського анклаву Калінінград, повідомили джерела. Деякі офіційні особи висловили занепокоєння тим, що на Литву можуть чинити тиск, щоб вона дозволила транзит заборонених товарів через країну до Калінінграда.

Лідери "Групи семи", які зібралися цього тижня в Німеччині, також домовилися обговорити варіанти обмеження ціни на російську нафту, у тому числі шляхом заборони таких послуг, як страхування, необхідне для транспортування нафти та нафтопродуктів, якщо нафту не закуповують за узгодженою ціною або нижче. За словами одного з джерел, на зустрічі цього тижня послам ЄС сказали, що найближчим часом цей механізм не запрацює.

Низка країн ЄС наполягають на жорсткіших санкціях, у тому числі щодо газу, але ширше в блоці мало активності до таких сміливих дій на цьому етапі, оскільки континент бореться з потенційним дефіцитом та зростанням цін.

Натомість у найближчому майбутньому основна увага, швидше за все, приділятиметься посиленню та розширенню існуючих заходів, таких як обмеження на експорт технологій, а також санкції щодо російських магнатів та організацій, кажуть джерела.

За словами людей, держави-члени зараз заморозили майже 14 мільярдів євро (14,6 мільярда доларів) активів, що належать особам, які перебувають під санкціями. ЄС та його союзники працюють над тим, як краще виявляти та націлюватися на активи осіб, які підпадають під санкції, тоді як деякі країни шукають рекомендації щодо того, як впоратися з витратами на управління замороженими активами.

Доповнення

росія є другою за величиною золотодобувною країною у світі, і її експорт золота оцінюється у понад 15 млрд дол. у 2021 році.

США днями ввели заборону на імпорт російського золота.

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