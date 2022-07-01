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ЕС хочет наложить запрет на золото из рф вслед за США - Bloomberg

ЕС хочет наложить запрет на золото из рф вслед за США - Bloomberg

Киев • УНН

 • 88716 просмотра

КИЕВ. 1 июля. УНН. Европейский Союз рассматривает возможность запрета российского золота после того, как "Группа семи" решила еще больше сократить источники финансирования президента россии владимира путина, со ссылкой на источник сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Цитата

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейский Союз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, в соответствии с действиями стран "Группы семи", направленных на дальнейшее перекрытие источников доходов москвы", - пишет издание.

Детали

Подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер к предложениям, прежде чем они будут представлены на утверждение государствам-членам, сказал один из источников.

Новый пакет также будет охватывать исправление ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград, сообщили источники. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград.

Собравшиеся на этой неделе лидеры "Группы семи" также договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета таких услуг, как страхование, необходимое для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если нефть не закупают по согласованной ценой или ниже. По словам одного из источников, на встрече на этой неделе послам ЕС сказали, что в ближайшее время этот механизм не заработает.

Ряд стран ЕС настаивают на более жестких санкциях, в том числе в отношении газа, но шире в блоке мало активности в отношении таких смелых действий на этом этапе, поскольку континент борется с потенциальным дефицитом и ростом цен.

В ближайшем будущем основное внимание, скорее всего, будет уделяться усилению и расширению существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкции в отношении российских магнатов и организаций, говорят источники.

По словам людей, государства-члены ЕС сейчас заморозили почти 14 миллиардов евро (14,6 миллиарда долларов) активов, принадлежащих находящимся под санкциями лицам. ЕС и его союзники работают над тем, как лучше выявлять и нацеливаться на активы лиц, подпадающих под санкции, в то время как некоторые страны ищут рекомендации по справке с расходами на управление замороженными активами.

Дополнение

россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота оценивается более чем в 15 млрд долл. в 2021 году.

США на днях ввели запрет на импорт российского золота.

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