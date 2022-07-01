ЕС хочет наложить запрет на золото из рф вслед за США - Bloomberg

Цитата

"По словам людей, знакомых с этим вопросом, Европейский Союз работает над новыми санкциями, направленными против российского золота, в соответствии с действиями стран "Группы семи", направленных на дальнейшее перекрытие источников доходов москвы", - пишет издание.

Детали

Подготовка к новому пакету санкций продолжается, и некоторые страны будут настаивать на добавлении дополнительных мер к предложениям, прежде чем они будут представлены на утверждение государствам-членам, сказал один из источников.

Новый пакет также будет охватывать исправление ранее утвержденных мер, которые могут включать корректировку правил транзита подсанкционных товаров в российский анклав Калининград, сообщили источники. Некоторые официальные лица выразили обеспокоенность тем, что на Литву могут оказать давление, чтобы она разрешила транзит запрещенных товаров через страну в Калининград.

Собравшиеся на этой неделе лидеры "Группы семи" также договорились обсудить варианты ограничения цены на российскую нефть, в том числе путем запрета таких услуг, как страхование, необходимое для транспортировки нефти и нефтепродуктов, если нефть не закупают по согласованной ценой или ниже. По словам одного из источников, на встрече на этой неделе послам ЕС сказали, что в ближайшее время этот механизм не заработает.

Ряд стран ЕС настаивают на более жестких санкциях, в том числе в отношении газа, но шире в блоке мало активности в отношении таких смелых действий на этом этапе, поскольку континент борется с потенциальным дефицитом и ростом цен.

В ближайшем будущем основное внимание, скорее всего, будет уделяться усилению и расширению существующих мер, таких как ограничения на экспорт технологий, а также санкции в отношении российских магнатов и организаций, говорят источники.

По словам людей, государства-члены ЕС сейчас заморозили почти 14 миллиардов евро (14,6 миллиарда долларов) активов, принадлежащих находящимся под санкциями лицам. ЕС и его союзники работают над тем, как лучше выявлять и нацеливаться на активы лиц, подпадающих под санкции, в то время как некоторые страны ищут рекомендации по справке с расходами на управление замороженными активами.

Дополнение

россия является второй по величине золотодобывающей страной в мире, и ее экспорт золота оценивается более чем в 15 млрд долл. в 2021 году.

США на днях ввели запрет на импорт российского золота.