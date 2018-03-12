Завтра ограничат движение авто на Северном мосту в Киеве
Киев • УНН
КИЕВ. 12 марта. УНН. Завтра в Киеве будет частично ограничено движение автомобилей Северным мостом (Московским) из-за ремонтных работ, передает УНН со ссылкой на пресс-службу "Киевавтодора".
"13 марта при благоприятных погодных условиях, запланировано выполнение ремонтных работ на Северном мосту через реку Десенка, в связи с чем будет частично ограничено движение транспорта", - говорится в сообщении.
В частности, уточнили в ведомстве, с 09:30 до 14:00 будет ограничено движение в направлении жилого массива Троещина, а с 14:00 до 17:00 - в направлении станции метро "Почайна".
Как сообщал УНН, в Киеве утром в понедельник образовались пробки в 6 баллов.