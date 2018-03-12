Завтра обмежать рух авто на Північному мосту в Києві
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Завтра у Києві буде частково обмежений рух автомобілів Північним мостом (Московським) через ремонтні роботи, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київавтодору”.
“13 березня за сприятливих погодних умов, заплановано виконання ремонтних робіт на Північному мосту через річку Десенка, у зв’язку з чим буде частково обмежено рух транспорту”, — йдеться у повідомленні.
Зокрема, уточнили у відомстві, з 09:30 до 14:00 буде обмежено рух у напрямку житлового масиву Троєщина, а з 14:00 до 17:00 — у напрямку станції метро “Почайна”.
Як повідомляв УНН, у Києві зранку в понеділок утворились затори в 6 балів.