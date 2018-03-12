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Завтра обмежать рух авто на Північному мосту в Києві

Завтра обмежать рух авто на Північному мосту в Києві

Київ • УНН

 • 8926 перегляди

КИЇВ. 12 березня. УНН. Завтра у Києві буде частково обмежений рух автомобілів Північним мостом (Московським) через ремонтні роботи, передає УНН з посиланням на прес-службу “Київавтодору”.

“13 березня за сприятливих погодних умов, заплановано виконання ремонтних робіт на Північному мосту через річку Десенка, у зв’язку з чим буде частково обмежено рух транспорту”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, уточнили у відомстві, з 09:30 до 14:00 буде обмежено рух у напрямку житлового масиву Троєщина, а з 14:00 до 17:00 — у напрямку станції метро “Почайна”.

Як повідомляв УНН, у Києві зранку в понеділок утворились затори в 6 балів.

Українські Національні Новини

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