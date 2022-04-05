Завтра министры стран НАТО встретятся для обсуждения войны путина против Украины –– Генсек
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министры иностранных дел НАТО на встречах во вторник и среду обсудят войну российского президента путина против Украины и ее народа. Об этом заявил на брифинге во вторник Генеральный секретарь Альянса Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.
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"Министры иностранных дел стран НАТО встретятся завтра и в четверг, чтобы обсудить войну президента путина против Украины", - сказал Столтенберг.
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Он также упомянул о кадрах российских зверств, которые увидел мир после освобождения городов в Киевской области.
"Мы все видели ужасающие картины убитых мирных жителей в Буче и других местах, которые контролировались российскими военными еще несколько дней назад. Это невыносимая жестокость, которой Европа не видела уже много десятилетий", - подчеркнул Генсек.
По его словам, убийство мирных жителей является военным преступлением. Все подобныефакты должны быть установлены, а все виновные в этих злодеяниях должны быть привлечены к ответственности.
"Союзники по НАТО поддерживают расследования, в том числе через ООН и Международный уголовный суд", - добавил он.
Ранее
2 апреля советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк в своем Twitter сообщил о расстрелянных людях со связанными руками на улицах Бучи.
Также возле трассы в 20 км от Киева обнаружили тела погибших мирных жителей. Под одеялом лежало до пяти мертвых обнаженных женщин, которых русские варвары пытались сжечь на обочине.
Maxar опубликовал новые спутниковые снимки, на которых видно, что тела погибших мирных жителей Бучи неделями лежали на улице, в частности, тогда, когда город был под контролем оккупантов.
Минобороны рф утверждает, что видео и фото из Бучи “фейковые” и “инсценированные”.