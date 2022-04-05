Завтра міністри країн НАТО зустрінуться для обговорення війни путіна проти України – Генсек
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністри іноземних справ НАТО на зустрічах у вівторок та середу обговорять війну російського президента путіна проти України та її народу. Про це заявив на брифінгу у вівторок Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
Цитата
"Міністри закордонних справ країн НАТО зустрінуться завтра і в четвер, щоб обговорити війну президента путіна проти України", - сказав Столтенберг.
Деталі
Він також згадав кадри російських звірств, які побачив світ після звільнення міст у Київській області.
"Ми всі бачили жахливі картини вбитих мирних жителів у Бучі та інших місцях, які контролювали російські військові ще кілька днів тому. Це нестерпна жорстокість, якої Європа не бачила вже багато десятиліть", - наголосив Генсек.
За його словами, вбивство мирних жителів є воєнним злочином. Всі такі факти мають бути встановлені, а всі винні в цих злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.
"Союзники по НАТО підтримують розслідування, зокрема через ООН та Міжнародний кримінальний суд", - додав він.
Раніше
2 квітня радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк у своєму Twitter повідомив про розстріляних людей зі зв'язаними руками на вулицях Бучі.
Також біля траси за 20 км від Києва виявили тіла загиблих мирних жителів. Під ковдрою лежало до п'яти мертвих оголених жінок, яких російські варвари намагалися спалити на узбіччі.
Maxar опублікував нові супутникові знімки, на яких видно, що тіла загиблих мирних жителів Бучі тижнями лежали на вулиці, зокрема, тоді, коли місто було під контролем окупантів.
Міноборони рф стверджує, що відео та фото з Бучі “фейкові” і “інсценовані”.