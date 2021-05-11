Завтра Кабмин будет работать на выезде: Шмыгаль соберет министров в Черниговской области
Киев • УНН
КИЕВ. 11 мая. УНН. Завтра Кабинет министров Украины проведет выездное заседание. Как сообщили в правительстве, заседания станет частью рабочей поездки Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Черниговскую область, передает УНН.
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"12 мая Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль посетит Черниговскую область с рабочей поездкой. Во время рабочей поездки глава правительства ознакомится с деятельностью черниговского автозавода и посетит несколько медицинских учреждений в Чернигове", - сообщили в правительстве.
Детали
В 14.00 под председательством Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля состоится выездное заседание Кабинета Министров Украины, а в 15.00 состоится пресс-брифинг Премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля по результатам рабочей поездки в Черниговскую область.
Добавим
Выездное заседание правительства в Черниговской области планировали провести еще в июне 2020 года, но его отменили из-за обострения ситуации с наводнениями в Западной Украине.