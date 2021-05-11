Завтра Кабмін працюватиме на виїзді: Шмигаль збере міністрів у Чернігівській області

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"12 травня Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль відвідає Чернігівську область з робочою поїздкою. Під час робочої поїздки Глава Уряду ознайомиться з діяльністю чернігівського автозаводу та відвідає кілька медичних закладів у Чернігові", - повідомили в уряді.

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О 14.00 під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля відбудеться виїзне засідання Кабінету Міністрів України, а о 15.00 відбудеться прес-брифінг Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за результатами робочої поїздки до Чернігівської області.

Додамо

Виїзне засідання уряду у Чернігівській області планували провести ще у червні 2020 року, але його відмінили через загострення ситуації з повенями на Західній Україні.