Завладел имуществом Львовского автобусного завода: дело российского олигарха Чуркина передали в суд

Эксклюзив
12:57 • 2478 просмотра
"Это можно квалифицировать как подрыв нацбезопасности" – Алексей Баганец о решении Госавиаслужбы по Ми-8
11:53 • 9534 просмотра
Зеленский сообщил о новом обмене: вернули 84 человека, в том числе удерживаемых с 2014 годаPhoto
09:32 • 23377 просмотра
Верховный Суд самоустранился от выполнения конституционных обязанностей по делу банка "Конкорд" - судья в отставке
Эксклюзив
08:11 • 76604 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
07:55 • 45968 просмотра
В Украине подтверждены новые субварианты коронавируса "Nimbus" и "Stratus" - Минздрав
07:51 • 43914 просмотра
КНДР может перебросить в россию еще 6000 военных и до сотни единиц техники - Буданов
Эксклюзив
14 августа, 06:07 • 40974 просмотра
Есть дефицит и ситуация ухудшается каждый месяц: эксперт о водителях частных маршруток
13 августа, 19:25 • 38870 просмотра
Кабмин предлагает усилить ответственность за нарушение комендантского часа
13 августа, 16:57 • 45456 просмотра
Трамп назвал условие встречи с путиным и Зеленским
13 августа, 15:45 • 44118 просмотра
Мы согласовали 5 общих принципов по завершению войны: Зеленский о переговорах с президентом США и европейскими лидерами
Популярные новости
Россия отказывается идти на территориальные уступки Украине и сохраняет старые цели войны14 августа, 04:22 • 48729 просмотра
Зеленский прибыл на Даунинг-стрит для встречи со СтармеромVideo08:48 • 56743 просмотра
В мире есть только три страны, имеющие опыт ведения современной войны - Буданов08:55 • 26590 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 32194 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 8312 просмотра
Топ питательных и полезных перекусов для насыщенного рабочего дняPhoto13:14 • 678 просмотра
Кузьминых против Кузьминых: как нардеп воюет с несуществующим маркетингом и противоречит сам себе12:29 • 8534 просмотра
Повлияли ли погодные условия на урожай картофеля в Украине: в Ассоциации производителей дали ответ
Эксклюзив
08:11 • 76609 просмотра
Решение Верховного Суда по делу "Конкорда" противоречит Конституции и Конвенции по правам человека - юрист
Эксклюзив
13 августа, 09:48 • 185810 просмотра
Нардеп не имеет права быть лоббистом: где заканчивается защита интересов и начинается незаконное влияниеPhoto
Эксклюзив
13 августа, 08:39 • 159028 просмотра
Присциллу Пресли обвинили в «отключении» дочери от аппарата жизнеобеспечения: вдова музыканта отвергла иск на 50 млн долларов09:44 • 32384 просмотра
Balenciaga продает сумку, похожую на пакет из супермаркета, за 1000 долларов13 августа, 14:38 • 39850 просмотра
Дочь экс-президента США Джо Байдена Эшли подает на развод после 13 лет брака13 августа, 12:40 • 61278 просмотра
Автомобиль Тони Старка из "Мстителей" впервые появится на публикеPhotoVideo13 августа, 06:39 • 113857 просмотра
Леонардо Ди Каприо не узнала и обыскала полиция на ИбицеVideo13 августа, 05:47 • 129696 просмотра
Завладел имуществом Львовского автобусного завода: дело российского олигарха Чуркина передали в суд

Киев • УНН

 • 900 просмотра

Офис Генпрокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского бизнесмена Игоря Чуркина. Его обвиняют в завладении недвижимостью Львовского автобусного завода на сумму более 367 млн грн.

Завладел имуществом Львовского автобусного завода: дело российского олигарха Чуркина передали в суд

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского бизнесмена Игоря Чуркина. Он обвиняется в завладении недвижимостью Львовского автобусного завода на сумму более 367 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

Детали

Установлено, что в 2005 году Игорь Чуркин стал председателем наблюдательного совета завода и получил полномочия решать вопросы об отчуждении имущества.

В 2008 году организовал продажу 8 объектов недвижимости в пользу своих компаний. Для этого, по данным следствия, подделали финансовые документы, чтобы снять обременения с имущества.

Подобную схему он повторил в 2016 году, тогда было подделано судебное решение, чтобы передать имущество заводских помещений его бизнес-структурам.

Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену13.08.25, 11:59 • 3908 просмотров

Сумма ущерба, нанесенного ЗАО "Завод коммунального транспорта", составляет более 367 млн грн.

Его действия инкриминированы по ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГБР.

Антонина Туманова

ЭкономикаКриминал и ЧП
Украина