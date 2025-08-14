Завладел имуществом Львовского автобусного завода: дело российского олигарха Чуркина передали в суд

Офис Генерального прокурора направил в суд обвинительный акт в отношении российского бизнесмена Игоря Чуркина. Он обвиняется в завладении недвижимостью Львовского автобусного завода на сумму более 367 млн грн, передает УНН со ссылкой на Офис Генпрокурора и ГБР.

Детали

Установлено, что в 2005 году Игорь Чуркин стал председателем наблюдательного совета завода и получил полномочия решать вопросы об отчуждении имущества.

В 2008 году организовал продажу 8 объектов недвижимости в пользу своих компаний. Для этого, по данным следствия, подделали финансовые документы, чтобы снять обременения с имущества.

Подобную схему он повторил в 2016 году, тогда было подделано судебное решение, чтобы передать имущество заводских помещений его бизнес-структурам.

Большая приватизация: конфискованное предприятие, принадлежавшее российскому олигарху, ушло с аукциона за двойную цену

Сумма ущерба, нанесенного ЗАО "Завод коммунального транспорта", составляет более 367 млн грн.

Его действия инкриминированы по ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч.ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины.

Досудебное расследование и оперативное сопровождение осуществляли сотрудники ГБР.