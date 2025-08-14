Заволодів майном Львівського автобусного заводу: справу російського олігарха Чуркіна передали до суду

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Він обвинувачується у заволодінні нерухомістю Львівського автобусного заводу на понад 367 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Деталі

Встановлено, що у 2005 році Ігор Чуркін став головою спостережної ради заводу і отримав повноваження вирішувати питання про відчуження майна.

У 2008 році організував продаж 8 об’єктів нерухомості на користь своїх компаній. Для цього, за даними слідства, підробили фінансові документи, щоб зняти обтяження з майна.

Подібну схему він повторив у 2016 році, тоді було підроблено судове рішення, щоб передати майно заводських приміщень його бізнес-структурам.

Сума збитків завданих ЗАТ "Завод комунального транспорту" становить понад 367 млн грн.

Його дії інкриміновано за ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники ДБР.