Заволодів майном Львівського автобусного заводу: справу російського олігарха Чуркіна передали до суду

Ексклюзив
12:57 • 1702 перегляди
"Це можна кваліфікувати як підрив нацбезпеки" - Олексій Баганець про рішення Державіаслужби щодо Ми-8
11:53 • 8410 перегляди
Зеленський повідомив про новий обмін: повернули 84 людини, у тому числі утримуваних з 2014 рокуPhoto
09:32 • 22600 перегляди
Верховний Суд самоусунувся від виконання конституційних обовʼязків у справі банку "Конкорд" - суддя у відставці
Ексклюзив
08:11 • 74555 перегляди
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
07:55 • 44924 перегляди
В Україні підтвердили нові субваріанти коронавірусу "Nimbus" та "Stratus" - МОЗ
07:51 • 43062 перегляди
КНДР може перекинути до росії ще 6000 військових та до сотні одиниць техніки - Буданов
Ексклюзив
14 серпня, 06:07 • 40291 перегляди
Є дефіцит й ситуація погіршується кожного місяця: експерт про водіїв приватних маршруток
13 серпня, 19:25 • 38519 перегляди
Кабмін пропонує посилити відповідальність за порушення комендантської години
13 серпня, 16:57 • 45257 перегляди
Трамп назвав умову зустрічі з путіним та Зеленським
13 серпня, 15:45 • 44033 перегляди
Ми узгодили 5 спільних принципів щодо завершення війни: Зеленський про перемовини із президентом США та європейськими лідерами
Зустріч Трампа та путіна на Алясці: росія не збирається йти на поступки - ISW
Зеленський прибув на Даунінг-стріт для зустрічі зі Стармером
У світі є лише три країни, які мають досвід ведення сучасної війни - Буданов
Прісціллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі
Кузьміних проти Кузьміних: як нардеп воює з неіснуючим маркетингом та суперечить сам собі
Чи вплинули погодні умови на урожай картоплі в Україні: в Асоціації виробників дали відповідь
Ексклюзив
08:11 • 74641 перегляди
Рішення Верховного Суду у справі "Конкорду" суперечить Конституції та Конвенції з прав людини - юрист
Ексклюзив
13 серпня, 09:48 • 184879 перегляди
Нардеп не має права бути лобістом: де закінчується захист інтересів та починається незаконний впливPhoto
Ексклюзив
13 серпня, 08:39 • 158130 перегляди
Перший євротрофей сезону: у Суперкубку УЄФА зіграють "ПСЖ" - "Тоттенгем"PhotoVideo13 серпня, 06:18 • 147047 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Руслан Кравченко
Кір Стармер
Петро Порошенко
Україна
Сполучені Штати Америки
Аляска
Польща
Львів
Прісціллу Преслі звинуватили у "відключенні" доньки від апарату життєзабезпечення: вдова музиканта відкинула позов на 50 млн доларів
Balenciaga продає сумку, схожу на пакет із супермаркету за 1000 доларів
Дочка експрезидента США Джо Байдена Ешлі подає на розлучення після 13 років шлюбу
Автомобіль Тоні Старка з "Месників" вперше з'явиться на публіці
Леонардо Ді Капріо не впізнала і обшукала поліція на Ібіці
The Times
Starlink
YouTube
Fox News
Друга світова війна

Заволодів майном Львівського автобусного заводу: справу російського олігарха Чуркіна передали до суду

Київ • УНН

 • 396 перегляди

Офіс Генпрокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Його обвинувачують у заволодінні нерухомістю Львівського автобусного заводу на понад 367 млн грн.

Заволодів майном Львівського автобусного заводу: справу російського олігарха Чуркіна передали до суду

Офіс Генерального прокурора скерував до суду обвинувальний акт стосовно російського бізнесмена Ігоря Чуркіна. Він обвинувачується у заволодінні нерухомістю Львівського автобусного заводу на понад 367 млн грн, передає УНН із посиланням на Офіс Генпрокурора та ДБР.

Деталі

Встановлено, що у 2005 році Ігор Чуркін став головою спостережної ради заводу і отримав повноваження вирішувати питання про відчуження майна.

У 2008 році організував продаж 8 об’єктів нерухомості на користь своїх компаній. Для цього, за даними слідства, підробили фінансові документи, щоб зняти обтяження з майна.

Подібну схему він повторив у 2016 році, тоді було підроблено судове рішення, щоб передати майно заводських приміщень його бізнес-структурам.

Велика приватизація: конфісковане підприємство, яке належало російському олігарху, пішло з аукціону за подвійну ціну13.08.25, 11:59 • 3902 перегляди

Сума збитків завданих ЗАТ "Завод комунального транспорту" становить понад 367 млн грн.

Його дії інкриміновано за ч. 3 ст. 27, ч.ч. 2, 3, 4 ст. 358, ч. ч. 2, 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України.

Досудове розслідування та оперативний супровід здійснювали співробітники ДБР.

Антоніна Туманова

ЕкономікаКримінал та НП
Україна