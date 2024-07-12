Удары Украины по целям на территории россии должны соответствовать международному праву, все зависит от обстоятельств. Об этом заявила премьер-министр Дании Метте Фредериксен, комментируя возможность разрешения Дании использовать ее истребители для ударов по всей территории россии, или только части, передает УНН со ссылкой на "Радио Свобода".

Детали

"Нельзя ставить этот вопрос и ждать простого ответа, потому что все зависит от обстоятельств. Это должно быть согласно международному праву. Но можно достичь целей и за пределами Украины - да", - отметила Фредериксен.

Комментируя заявление Президента Владимира Зеленского, что Украине нужно по меньшей мере 128-м истребителей, глава правительства Дании отметила, что надеется на мобилизацию усилий партнеров.

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

"Президент Зеленский прав. Когда мы смотрим на количество истребителей в россии, то оно очень большое. Их сейчас используют непосредственно в Украине. Поэтому самолетов, которые мы можем предоставить, будет недостаточно... Надеемся, что будет передаваться большее количество самолетов и что больше стран будут поддерживать этот процесс, а также обучение пилотов", - подчеркнула Фредериксен.

Анализируя опасения некоторых стран-партнеров относительно возможной эскалации, премьер Дании сказала, что Украина "обязана защищаться".

"То же касается остальной Европы. Должны защитить наш континент, наши ценности и всех людей. И поэтому должны не только защищать Украину, но и победить россиян", - резюмировала Фредериксен.

Дополнение

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 американского производства при поддержке США, процесс передачи этих F-16 в настоящее время продолжается, и ожидается, что этим летом Украина начнет эксплуатировать F-16.