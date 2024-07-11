Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, достигла успехов, то нужно снять все ограничения. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, передает корреспондент УНН.

"Если мы хотим победить, добиться успеха, сохранить нашу страну, то нам нужно снять все ограничения. Я говорил сегодня об этом с партнерами, премьер-министром Великобритании, с президентом США, с генеральным секретарем, со всеми. Я поднимал эту тему с очень конкретными фактами в поддержку", - сказал Зеленский.

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Он заявил, что Украина знает, где находятся военные базы рф, с которых совершают нападения.

"Для меня это реальный план... Теперь это план для всей нашей страны. Мы ждем от союзников и я уверен, что наши друзья, союзники поймут все это. У нас очень позитивные месседжи от Британии и надеюсь, что мы достигнем такого решения. Если мы действительно хотим иметь Украину на карте, а не иметь путина, который совершает нападения против половины планеты, то тогда нам нужно прибегать к очень конкретным шагам, очень быстрым шагам", - заявил Зеленский.

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Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в формате Совета Украина - НАТО планируется обсудить "разрешение поражать российских террористов, как раз там где они находятся".