Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  50805 просмотра
Отмену перехода между летним и зимним временем могут вскоре рассмотреть в парламенте - нардеп

Отмену перехода между летним и зимним временем могут вскоре рассмотреть в парламенте - нардеп

  •  78447 просмотра
В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

  •  103939 просмотра
В Украине по меньшей мере треть населения особенно нуждается в инклюзивном пространстве

В Украине по меньшей мере треть населения особенно нуждается в инклюзивном пространстве

  •  101725 просмотра
Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  34167 просмотра
публикации
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  122919 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  125874 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  148347 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  158851 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  155009 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

Умерла Звезда фильма "Сиянии" Шелли Дюваль

  •  14107 просмотра
11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

11 июля: Всемирный день народонаселения, День памяти равноапостольной княгини Ольги

  •  94931 просмотра
Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

Букингемский дворец открывает для посетителей знаменитую балконную комнату

10 июля 2024, 09:20  •  111023 просмотра
Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

Всемирный день энергетической независимости, День капибары, День рождения футбольного свистка. Что еще можно отметить 10 июля

10 июля 2024, 03:11  •  115631 просмотра
9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля: День газели, Международный день уничтожения стрелкового оружия

9 июля 2024, 03:07  •  118262 просмотра
Актуальное
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Киев  •  УНН

11 июля 2024, 18:55  •  18853 просмотра

Read in English

Украина имеет право на самооборону, включая нанесение ударов по законным военным целям на территории россии, и союзники по НАТО ослабили ограничения на использование Украиной своего оружия, позволив ей осуществлять такие удары, заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Украина имеет право на самооборону, которая включает право осуществлять удары по законным военным объектам на территории россии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время пресс-конференции, и добавил, что приветствует решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной, передает корреспондент УНН.

"Мне кажется важно помнить, что это агрессивная война, которую начала россия против Украины. Украина имеет право на самооборону и союзники НАТО имеют право помочь в самообороне не становясь стороной конфликта. Право на самооборону включает и право также осуществлять удары против законных военных объектов на территории россии. Поэтому некоторые союзники совсем не применяли ограничения... Некоторые союзники уменьшили ограничения на использование оружия, которое поставляется в Украину и это дает возможность Украине поражать военные объекты на территории россии", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что приветствует то, что союзники ослабили ограничения.

"Это означает, что Украина имеет право использовать оружие которое получила, собственное оружие и то, которое получила, получит от союзников, чтобы поражать законные военные объекты на территории рф", - заявил Столтенберг.

Украина может использовать Storm Shadow для ударов на территории рф - новый премьер Британии10 июля 2024, 08:48 • 62245 просмотров

Ранее

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что во время встречи в формате Совета Украина - НАТО планируется обсудить "разрешение поражать российских террористов, как раз там где они находятся".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Войнаполитика
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
natoNATO
yens-stoltenberhЙенс Столтенберг
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова
  •  67649 просмотра

Желание громады оставить городу историческое название "Бровары" подкреплено выводами уважаемых научных учреждений - городской голова

Эксклюзив
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
  •  78736 просмотра

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Эксклюзив
Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
  •  122928 просмотра

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Эксклюзив
ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП
  •  94035 просмотра

ОГП обязан открывать уголовное производство по заявлению судьи о давлении и вмешательстве в его деятельность - экс-член ВСП

Эксклюзив
Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры
  •  89908 просмотра

Эксперт по недвижимости рассказала, в каких странах украинцы чаще всего покупают квартиры

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции
10 июля 2024, 13:50  •  103638 просмотра

Дания и Нидерланды находятся в процессе передачи Украине F-16 - заявление коалиции

Эксклюзив
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
10 июля 2024, 11:37  •  148354 просмотра

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Эксклюзив
Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею
10 июля 2024, 08:58  •  105943 просмотра

Глава ОСМД из Броваров: вопрос переименования города не актуален, большинство жителей не поддерживает эту идею

Эксклюзив
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
10 июля 2024, 08:31  •  155011 просмотра

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

Эксклюзив
БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП
10 июля 2024, 06:46  •  101486 просмотра

БЭБ расследует три уголовных дела по фактам серого экспорта зерна с "Олимпекса" - ОГП

Популярные

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  34167 просмотра
В Украине по меньшей мере треть населения особенно нуждается в инклюзивном пространстве

В Украине по меньшей мере треть населения особенно нуждается в инклюзивном пространстве

  •  101725 просмотра
В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

В Киеве с визитом находится оппонент Орбана: уже побывал в "Охматдете"

  •  103939 просмотра
Отмену перехода между летним и зимним временем могут вскоре рассмотреть в парламенте - нардеп

Отмену перехода между летним и зимним временем могут вскоре рассмотреть в парламенте - нардеп

  •  78447 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  50805 просмотра

Публикации

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики

Первая реакция - все "замерли": СЕО "Фокстрот" рассказал, как на полномасштабную войну отреагировали иностранные поставщики
Эксклюзив

  •  122919 просмотра
НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

НАБУ и САП не хватило 5 лет, чтобы доказать вину экс-министра Сольского - для сбора доказательств планируют допросить еще 1500 человек

  •  125874 просмотра
Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну

Некоторые поставщики ухудшили условия сотрудничества несмотря на войну: СЕО Eldorado о том, как рынок бытовой техники реагировал на полномасштабную войну
Эксклюзив

10 июля 2024, 11:37  •  148347 просмотра
Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

Совет общественного контроля НАБУ раскритиковал детективов за дело оправданного экс-министра Омеляна

10 июля 2024, 09:06  •  158851 просмотра
В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"

В банке "Південний" объяснили, почему взыскали половину зернового терминала "Олимпекс"
Эксклюзив

10 июля 2024, 08:31  •  155009 просмотра

Война

Объявлена воздушная тревога по всей Украине: Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

Объявлена воздушная тревога по всей Украине: Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

  •  3106 просмотра
Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  6016 просмотра
В течение дня захватчики 24 обстреляли Сумскую область: ранены 2 гражданских лиц

В течение дня захватчики 24 обстреляли Сумскую область: ранены 2 гражданских лиц

  •  7310 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

  •  9995 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  19168 просмотра

политика

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  6016 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  19168 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  18967 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  20765 просмотра
Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

  •  20626 просмотра

Война

Объявлена воздушная тревога по всей Украине: Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

Объявлена воздушная тревога по всей Украине: Зафиксирован взлет вражеского МиГ-31К

  •  3106 просмотра
Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  6016 просмотра
В течение дня захватчики 24 обстреляли Сумскую область: ранены 2 гражданских лиц

В течение дня захватчики 24 обстреляли Сумскую область: ранены 2 гражданских лиц

  •  7310 просмотра
В Херсоне прогремели взрывы

В Херсоне прогремели взрывы

  •  9995 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  19168 просмотра

политика

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

Зеленский поблагодарил США за усиление противовоздушной обороны Украины

  •  6016 просмотра
Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

Если партнеры хотят, чтобы Украина победила, то нужно снять все ограничения - Зеленский

  •  19168 просмотра
Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

  •  18967 просмотра
Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

Кулеба обсудил усиление ПВО Украины с главой МИД Испании

  •  20765 просмотра
Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

Зеленский о членстве в НАТО: "мы очень близки к нашей цели"

  •  20626 просмотра

Новости Бизнеса

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

18 подразделений получили комплексы БПЛА "АРЕС" от WOG и партнеров

10 июля 2024, 07:42  •  71069 просмотра
"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

"Бабусина хатинка" приглашает к себе в гости двух людей

5 июля 2024, 16:15  •  125418 просмотра
"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

"Let's talk about art": Cambridge.ua вместе с "Мистецьким арсеналом" проведут англоязычные экскурсии

5 июля 2024, 14:55  •  122642 просмотра

Экономика

В июне инфляция ускорилась до 4,8%. В НБУ назвали причины

В июне инфляция ускорилась до 4,8%. В НБУ назвали причины

  •  7291 просмотра
Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов

Шмыгаль о доступе к средствам в рамках программы Ukraine Facility: должны как можно быстрее сформировать единый список проектов

  •  21372 просмотра
На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

На фоне летнего сезона: упростили получение разрешений на нерегулярные перевозки

  •  20209 просмотра
Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

Почти две тонны контрафактного табака - будут судить членов организованной преступной группы, которые наладили подпольное производство

  •  22651 просмотра
Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт

Украина должна выявлять бизнесы, связанные с рф за границей, и пресекать попытки агрессора влиять на международную политику - эксперт
Эксклюзив

  •  78742 просмотра

Киев

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

Атака рф на Киев 8 июля: за две недели обещают заключение, можно ли восстановить поврежденный дом

  •  34277 просмотра
Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

Директора "Киевской крепости" будут судить по делу о хищении средств при реставрации музея

  •  20766 просмотра
В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

В результате последнего массированного удара рф в Киеве погибли 33 человека, еще 125 ранены - ГСЧС

  •  29733 просмотра
В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

В результате атаки рф на Украину 8 июля погибли 44 человека, 196 ранены - ГСЧС

  •  50841 просмотра
Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

Атака на "Охматдет": умер маленький мальчик, который на момент ракетного удара находился в реанимации

10 июля 2024, 15:49  •  39920 просмотра