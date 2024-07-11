Генсек НАТО приветствовал решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной

Украина имеет право на самооборону, которая включает право осуществлять удары по законным военным объектам на территории россии. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, во время пресс-конференции, и добавил, что приветствует решение стран, которые ослабили ограничения по использованию их оружия Украиной, передает корреспондент УНН.

"Мне кажется важно помнить, что это агрессивная война, которую начала россия против Украины. Украина имеет право на самооборону и союзники НАТО имеют право помочь в самообороне не становясь стороной конфликта. Право на самооборону включает и право также осуществлять удары против законных военных объектов на территории россии. Поэтому некоторые союзники совсем не применяли ограничения... Некоторые союзники уменьшили ограничения на использование оружия, которое поставляется в Украину и это дает возможность Украине поражать военные объекты на территории россии", - сказал Столтенберг.

Он заявил, что приветствует то, что союзники ослабили ограничения.

"Это означает, что Украина имеет право использовать оружие которое получила, собственное оружие и то, которое получила, получит от союзников, чтобы поражать законные военные объекты на территории рф", - заявил Столтенберг.

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