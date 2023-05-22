Благодаря силам ПВО Днепропетровщина выдержала вражескую атаку - ОВА

Цитата

"Фашисты. Террористы. Нелюди.

Но, благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали позже", - написал Лысак.

Дополнение

Жители Днепра сообщали о многочисленных взрывах в городе. Кроме того, взрывы раздавались в Харьковской и Запорожской областях.

Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Пока отбой тревоги дали только на Днепропетровщине.