Благодаря силам ПВО Днепропетровщина выдержала вражескую атаку - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 22 мая УНН. Благодаря силам ПВО, Днепропетровская область выдержала ночную атаку врага. Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, пишет УНН.
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"Фашисты. Террористы. Нелюди.
Но, благодаря Силам обороны, мы выдержали атаку. Детали позже", - написал Лысак.
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Жители Днепра сообщали о многочисленных взрывах в городе. Кроме того, взрывы раздавались в Харьковской и Запорожской областях.
Воздушная тревога была объявлена по всей стране. Пока отбой тревоги дали только на Днепропетровщине.