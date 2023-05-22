Завдяки силам ППО Дніпропетровщина витримала ворожу атаку - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 22 травня УНН. Завдяки силам ППО, Дніпропетровська область витримала нічну атаку ворога. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, пише УНН.
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"Фашисти. Терористи. Нелюди.
Але, дякуючи Силам оборони, ми витримали атаку. Деталі згодом", - написав Лисак.
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Мешканці Дніпра повідомляли про численні вибухи у місті. Крім того, вибухи лунали в Харківській та Запорізькій областях.
Повітряна тривога була оголошена по всій країні. Наразі відбій тривоги дали тільки на Дніпропетровщині.