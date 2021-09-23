Нанесение ущерба более чем 9,6 млн грн: экс-чиновнику "Укрзализныци" сообщено о подозрении

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“23 сентября 2021 года под процессуальным руководством прокуроров САП детективами НАБУ сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением, причинившем более 9,6 млн гривен убытков, бывшему исполняющему обязанности начальника одной из служб регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця”, — говорится в сообщении.

Детали

Досудебным расследованием установлено, что будучи и. о. начальника и одновременно являясь председателем тендерного комитета регионального филиала “Юго-Западная железная дорога” АО “Укрзализныця”, чиновник решил совершить злоупотребление служебным положением с целью получения неправомерной выгоды для других юридических лиц, обеспечив их победу в открытых торгах по закупке устройств питания для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов для нужд регионального филиала железной дороги и дальнейшее заключение с указанными обществами договоров о закупке товаров по заведомо завышенным ценам.

Сообщается, что в 2017 году во время проведения тендеров чиновник безосновательно включил в тендерную документацию дискриминационные требования для ограничения участия других участников, кроме двух определенных ранее обществ.

В САП отмечают, что после этого, чиновник подготовил внутренние документы о необходимости проведения этой закупки на общую сумму более 26 млн гривен. При этом фактически мониторинг рынка цен был проведен без изучения реальных цен.

“В мае 2017 года с победителями вышеуказанного тендера были подписаны договоры поставки устройств, на выполнение которых региональным филиалом „Юго-Западная железная дорога“ АО „Укрзализныця“ перечислено оплату в размере 26 750 172 гривен. Как следствие, „Укрзализныця“ за поставленную продукцию чрезмерно уплатила более 9,6 млн гривен, что подтверждается выводами судебно-экономической экспертизы”, — информирует САП.

В САП отмечается, что устройства питания необходимые для охлаждения и обогрева пассажирских вагонов так и не были введены Укрзализныцей в эксплуатацию.

“На сегодня прокурорами САП и детективами НАБУ собрано достаточно доказательств для сообщения указанному лицу о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление служебным положением, то есть умышленное, с целью получения неправомерной выгоды для другого юридического лица, использования своего служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия)”, — говорится в сообщении.

Дополнение

Бывший исполняющей обязанности директора филиала “Центра управления промышленностью” ПАО “Укрзализныця” сообщено о подозрении в служебной халатности, которое привело к причинению 495 млн грн убытков от незаконной добычи.



Напомним, сегодня, 23 сентября, состоится заседание Временной следственной комиссии ВР по вопросам оценки критического состояния “Укрзализныци”.