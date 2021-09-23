Завдання збитків на понад 9,6 млн грн: експосадовцю "Укрзалізниці" повідомлено про підозру
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Колишньому виконувачу обов’язків начальника однієї зі служб регіональної філії “Південно-Західна залізниця” АТ “Укрзалізниця” повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 9,6 млн гривень збитків. Про це УНН повідомляє з посиланням на САП.
Цитата
“23 вересня 2021 року за процесуального керівництва прокурорів САП детективами НАБУ повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем, що завдало понад 9,6 млн гривень збитків, колишньому виконувачу обов’язків начальника однієї зі служб регіональної філії “Південно-Західна залізниця” АТ “Укрзалізниця”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Досудовим розслідуванням встановлено, що перебуваючи на посаді в. о. начальника та одночасно будучи головою тендерного комітету регіональної філії “Південно-Західна залізниця” АТ “Укрзалізниця”, посадовець вирішив вчинити зловживання службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для інших юридичних осіб, забезпечивши їхню перемогу у відкритих торгах із закупівлі пристроїв живлення для охолодження та обігріву пасажирських вагонів для потреб регіональної філії залізниці та подальше укладення із зазначеними товариствами договорів про закупівлю товарів за завідомо завищеними цінами.
Повідомляється, що у 2017 році під час проведення тендерів посадовець безпідставно включив до тендерної документації дискримінаційні вимоги для обмеження участі інших учасників, крім двох визначених раніше товариств.
В САП зазначають, що після цього, посадовець підготував внутрішні документи щодо необхідності проведення цієї закупівлі на загальну суму понад 26 млн гривень. При цьому фактично моніторинг ринку цін було проведено без вивчення реальних цін.
“У травні 2017 року з переможцями вищевказаного тендеру було підписано договори постачання пристроїв, на виконання яких регіональною філією „Південно-Західна залізниця“ АТ „Укрзалізниця“ перераховано оплату у розмірі 26 750 172 гривень. Як наслідок, „Укрзалізниця“ за поставлену продукцію надмірно сплатила понад 9,6 млн гривень, що підтверджується висновками судово-економічної експертизи”, — інформує САП.
В САП зауважується, що пристрої живлення необхідні для охолодження та обігріву пасажирських вагонів так і не були введені Укрзалізницею в експлуатацію.
“На сьогодні прокурорами САП та детективами НАБУ зібрано достатньо доказів для повідомлення вказаній особі про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для іншої юридичної особи, використання свого службового становища всупереч інтересам служби, що спричинило тяжкі наслідки)”, — йдеться в повідомленні.
Доповнення
Колишній виконувачці обов’язків директора філії “Центру управління промисловістю” ПАТ “Укрзалізниця” повідомлено про підозру в службовій недбалості, яке привело до заподіяння 495 млн грн збитків від незаконного видобутку.
Нагадаємо, сьогодні, 23 вересня, відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань оцінки критичного стану “Укрзалізниці”.