Гришина анонсувала засідання ТСК по "Укрзалізниці"
Київ • УНН
КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні, 23 вересня, відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці". Про це у своєму Facebook написала голова ТСК Юлія Гришина, повідомляє УНН.
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"Уже завтра (23 вересня - ред.) на засіданні Тимчасової слідчої комісії встановимо контроль над виконанням рекомендацій, зазначених ТСК у проміжному звіті", - пише Гришина, додаючи, що після затвердження парламентом проміжного звіту по "Укрзалізниці" ТСК передала його до Кабміну та правоохоронних органів.
Окрім того, ТСК розгляне ще одне нагальне питання - стан інфраструктури "Укрзалізниці", анонсує нардеп.
"Зокрема, сходи пасажирських та вантажних поїздів, що несуть небезпеку для життя пасажирів та приносить величезні збитки", - додає Гришина.
Також завтра, 24 вересня, за результатами засідання ТСК, відбудеться брифінг членів ТСК. Він розпочнеться о 12 годині і відбудеться у кулуарах Верховної Ради на другому поверсі.
"Разом із колегами відповімо на питання ЗМІ щодо кричущих порушень, які були відображені в проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії, здійснення подальшого парламентського контролю за його виконанням, а також про плани роботи ТСК на друге півріччя", - інформує голова ТСК.
Пряму трансляцію брифінгу можна буде переглянути за посиланням: https://bit.ly/Jgryshyna
У контексті
9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.
ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії торік.
За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.