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Гришина анонсувала засідання ТСК по "Укрзалізниці"

Гришина анонсувала засідання ТСК по "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 12918 перегляди

КИЇВ. 23 вересня. УНН. Сьогодні, 23 вересня, відбудеться засідання Тимчасової слідчої комісії ВР з питань оцінки критичного стану "Укрзалізниці". Про це у своєму Facebook написала голова ТСК Юлія Гришина, повідомляє УНН.

Цитата:

"Уже завтра (23 вересня - ред.) на засіданні Тимчасової слідчої комісії встановимо контроль над виконанням рекомендацій, зазначених ТСК у проміжному звіті", - пише Гришина, додаючи, що після затвердження парламентом проміжного звіту по "Укрзалізниці" ТСК передала його до Кабміну та правоохоронних органів.

Окрім того, ТСК розгляне ще одне нагальне питання - стан інфраструктури "Укрзалізниці", анонсує нардеп.

"Зокрема, сходи пасажирських та вантажних поїздів, що несуть небезпеку для життя пасажирів та приносить величезні збитки", - додає Гришина.

Також завтра, 24 вересня, за результатами засідання ТСК, відбудеться брифінг членів ТСК. Він розпочнеться о 12 годині і відбудеться у кулуарах Верховної Ради на другому поверсі.

"Разом із колегами відповімо на питання ЗМІ щодо кричущих порушень, які були відображені в проміжному звіті Тимчасової слідчої комісії, здійснення подальшого парламентського контролю за його виконанням, а також про плани роботи ТСК на друге півріччя", - інформує голова ТСК.

Пряму трансляцію брифінгу можна буде переглянути за посиланням: https://bit.ly/Jgryshyna

У контексті

9 вересня ВР ухвалила звіт ТСК щодо ситуації в “УЗ”, де зокрема зазначена необхідність термінових кадрових змін.

ТСК з питань оцінки критичного стану “УЗ” була створена в парламенті в січні, відразу після повідомлення про рекордні збитки національної компанії торік.

За період роботи ТСК звільнено попереднє керівництво “УЗ”, активізовано роботу правоохоронних органів, окрім того, питанням “УЗ” зацікавився Рада нацбезпеки України.

Українські Національні Новини

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