Гришина анонсировала заседание ВСК по "Укрзализныци"

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"Уже завтра (23 сентября - ред.) на заседании Временной следственной комиссии установим контроль над выполнением рекомендаций, указанных ВСК в промежуточном отчете", - пишет Гришина, добавляя, что после утверждения парламентом промежуточного отчета по "Укрзализныци" ВСК передала его в Кабмин и правоохранительные органы.

Кроме того, ВСК рассмотрит еще один важный вопрос - состояние инфраструктуры "Укрзализныци", анонсирует нардеп.

"В частности, схождения пассажирских и грузовых поездов, несущие опасность для жизни пассажиров и приносящие огромные убытки", - добавляет Гришина.

Также завтра, 24 сентября, по результатам заседания ВСК, состоится брифинг членов ВСК. Он начнется в 12:00 и пройдет в кулуарах Верховной Рады на втором этаже.

"Вместе с коллегами ответим на вопросы СМИ относительно вопиющих нарушений, которые были отражены в промежуточном отчете Временной следственной комиссии, осуществления дальнейшего парламентского контроля за его выполнением, а также о планах работы ВСК на второе полугодие", - информирует председатель ВСК.

Прямую трансляцию брифинга можно будет посмотреть по ссылке: https://bit.ly/Jgryshyna

В контексте

9 сентября ВР приняла отчет ВСК по ситуации в "УЗ", где в частности отмечена необходимость срочных кадровых изменений.

ВСК по вопросам оценки критического состояния "УЗ" была создана в парламенте в январе, сразу после сообщения о рекордных убытках национальной компании в прошлом году.

За период работы ВСК уволено предыдущее руководство "УЗ", активизирована работа правоохранительных органов, кроме того, вопросом "УЗ" заинтересовался Совет нацбезопасности Украины.