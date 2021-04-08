Близько 500 млн грн збитків від незаконного видобутку: в службовій недбалості підозрюють екскерівницю філії "Укрзалізниці"

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"За процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора повідомлено про підозру колишній виконувачці обов’язків директора філії "Центру управління промисловістю" ПАТ "Укрзалізниця" за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що за даними слідства, виконувачка обов’язків директора не забезпечила належне оформлення спеціальних дозволів на проведення вибухових робіт і не припинила їх на виробничому підрозділі філії - "Пенізевицький кар’єр".

"Внаслідок її службової недбалості в період з травня 2017 року по жовтень 2018 року незаконно проведено 5 вибухів на території Житомирської області та видобуто майже 219 тис. м. куб габро-анортозиту, граніту, габро-нориту. Навколишньому природному середовищу заподіяно збитки на майже 495 млн грн", - зазначається в повідомленні.

Генеральний прокурор України Ірина Венедіктова зазначила на своїй сторінці у Facebook, що за фактом такого незаконного видобутку корисних копалин перебуває на розгляді у суді обвинувальний акт стосовно начальника виробничого підрозділу "Пенізевицький кар’єр" філії "ЦУП" ПАТ "Укрзалізниця".

Доповнення

Голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з оцінки критичної ситуації в “Укрзалізниці” повідомила, що Держбюро розслідувань проводить обшуки в “Укрзалізниці”.



Служба безпеки України задокументувала колишнього топ-менеджера Укрзалізниці на розкраданні мільйонів гривень. Кошти було виділено на ремонт рухомого складу товариства.



