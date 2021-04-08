Голова ТСК Гришина заявила про обшук в “Укрзалізниці” і засідання Комісії

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Київ • УНН

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КИЇВ. 8 квітня. УНН. Держбюро розслідувань проводить обшуки в “Укрзалізниці”. Про це в Telegram повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з оцінки критичної ситуації в “Укрзалізниці”, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина, передає УНН.

“Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук в центральному офісі ”Укрзалізниці“, - повідомила Гришина.

Також вона додала, що сьогодні заплановано засідання ТСК, де будуть заслуховувати доповіді міністра інфраструктури Владислава Криклія та в.о. голови правління “Укрзалізниці” Івана Юрика щодо критичної ситуації у відомчих лікарнях і наслідків аварії поїзда 29 березня.

Довідка щодо ТСК

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки і оцінки стану АТ “Укрзалізниця”, розслідування фактів можливої ​​бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, які призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників, була заснована 27 січня 2021 року. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії — один рік з дня її утворення. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу буде заслухано на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.

Доповнення

Кабмін 17 березня звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”.

11 березня в відставку подав директор з комерційної роботи Іраклі Езугбая. Торік “Укрзалізниця” зазнала збитків у 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких — збитки на послуги вантажоперевезення, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи. У ЗМІ говорять, що Езугбая це робив навмисне, на користь близьких компаній “Дженерал контейнер сервісес” і “Рисоіл”. Як було насправді, належить з’ясувати Тимчасовій слідчій комісії, оскільки НАБУ зі своєю функцією не впоралося попри меморандум про спільну боротьбу з корупцією.

Відповідальний за цей напрямок детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не відкрив жодного кримінального провадження щодо викладених у ЗМІ фактів про можливі злочини посадових осіб “Укрзалізниці” у другому півріччі 2020 року. Усіх разом пов’язують з Міхеілом Саакашвілі.

Довідка щодо кадрів “УЗ”

Іраклі Езугбая — колишній очільник залізниці Грузії при президенті Міхеілі Саакашвілі. Після звинувачень у великих розкраданнях покинув Грузію і перебрався в Україну. Призначення Езугбая комерційним директором “Укрзалізниці” було першим кадровим рішенням Володимира Жмака — колишнього заступника Саакашвілі в Одеській ОДА.

По темі

Народний депутат від фракції “Слуга народу” Ольга Василевська-Смаглюк вказала на грубе втручання Міхеіла Саакашвілі в роботу державних органів України та просування лобістських проектів.

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