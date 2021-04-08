Голова ТСК Гришина заявила про обшук в “Укрзалізниці” і засідання Комісії
Київ • УНН
КИЇВ. 8 квітня. УНН. Держбюро розслідувань проводить обшуки в “Укрзалізниці”. Про це в Telegram повідомила голова Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з оцінки критичної ситуації в “Укрзалізниці”, народний депутат від фракції “Слуга народу” Юлія Гришина, передає УНН.
“Зараз Держбюро розслідувань проводить обшук в центральному офісі ”Укрзалізниці“, - повідомила Гришина.
Також вона додала, що сьогодні заплановано засідання ТСК, де будуть заслуховувати доповіді міністра інфраструктури Владислава Криклія та в.о. голови правління “Укрзалізниці” Івана Юрика щодо критичної ситуації у відомчих лікарнях і наслідків аварії поїзда 29 березня.
Довідка щодо ТСК
Тимчасова слідча комісія Верховної Ради України з питань перевірки і оцінки стану АТ “Укрзалізниця”, розслідування фактів можливої бездіяльності, порушення законодавства України органами управління зазначеного підприємства, які призвели до значного погіршення технічного стану підприємства та основних виробничих показників, була заснована 27 січня 2021 року. Термін діяльності Тимчасової слідчої комісії — один рік з дня її утворення. Звіт Тимчасової слідчої комісії про виконану роботу буде заслухано на пленарному засіданні Верховної Ради України не пізніше шестимісячного терміну з дня її утворення.
Доповнення
Кабмін 17 березня звільнив Володимира Жмака з посади голови правління “Укрзалізниці”.
11 березня в відставку подав директор з комерційної роботи Іраклі Езугбая. Торік “Укрзалізниця” зазнала збитків у 12 млрд грн, 7 млрд грн з яких — збитки на послуги вантажоперевезення, зокрема через рішення Езугбая знизити тарифи. У ЗМІ говорять, що Езугбая це робив навмисне, на користь близьких компаній “Дженерал контейнер сервісес” і “Рисоіл”. Як було насправді, належить з’ясувати Тимчасовій слідчій комісії, оскільки НАБУ зі своєю функцією не впоралося попри меморандум про спільну боротьбу з корупцією.
Відповідальний за цей напрямок детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не відкрив жодного кримінального провадження щодо викладених у ЗМІ фактів про можливі злочини посадових осіб “Укрзалізниці” у другому півріччі 2020 року. Усіх разом пов’язують з Міхеілом Саакашвілі.
Довідка щодо кадрів “УЗ”
Іраклі Езугбая — колишній очільник залізниці Грузії при президенті Міхеілі Саакашвілі. Після звинувачень у великих розкраданнях покинув Грузію і перебрався в Україну. Призначення Езугбая комерційним директором “Укрзалізниці” було першим кадровим рішенням Володимира Жмака — колишнього заступника Саакашвілі в Одеській ОДА.
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