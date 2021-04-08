Глава ВСК Гришина заявила об обыске в "Укрзализныце" и заседании Комиссии
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Госбюро расследований проводит обыски в "Укрзализныци". Об этом в Telegram сообщила председатель Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке критической ситуации в "Укрзализныце", народный депутат от фракции "Слуга народа" Юлия Гришина, передает УНН.
"Сейчас Госбюро расследований проводит обыск в центральном офисе "Укрзализныци", - сообщила Гришина.
Также она добавила, что сегодня запланировано заседание ВСК, где будут заслушивать доклады министра инфраструктуры Владислава Криклия и и.о. главы правления "Укрзализныци" Ивана Юрика по критической ситуации в ведомственных больницах и последствиям аварии поезда 29 марта.
Справка по ВСК
Временная следственная комиссия Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния АО "Укрзализныця", расследования фактов возможной бездеятельности, нарушения законодательства Украины органами управления указанного предприятия, которые привели к значительному ухудшению технического состояния предприятия и основных производственных показателей, была создана 27 января 2021 года. Срок деятельности Временной следственной комиссии - один год со дня ее образования. Отчет Временной следственной комиссии о выполненной работе будет заслушан на пленарном заседании Верховной Рады Украины не позднее шестимесячного срока со дня ее образования.
Дополнение
Кабмин 17 марта уволил Владимира Жмака с должности главы правления "Укрзализныци".
11 марта в отставку подал директор по коммерческой работе Иракли Эзугбая. В прошлом году "Укрзализныця" понесла ущерб в 12 млрд грн, 7 млрд грн из которых - убытки на услугах грузоперевозки, в частности из-за решения Эзугбая снизить тарифы. В СМИ говорят, что Эзугбая это делал нарочно, в пользу близких компаний "Дженерал контейнер сервисес" и "Рисоил". Как было на самом деле, предстоит выяснить Временной следственной комиссии, поскольку НАБУ со своей функцией не справилось вопреки меморандуму о совместной борьбе с коррупцией.
Ответственный за это направление детектив НАБУ Денис Гюльмагомедов не открыл ни одного уголовного производства по изложенным в СМИ фактам о возможных преступлениях должностных лиц "Укрзализныци" во втором полугодии 2020 года. Всех вместе связывают с Михаилом Саакашвили.
Справка по кадрам "УЗ"
Иракли Эзугбая - бывший глава железной дороги Грузии при президенте Михаиле Саакашвили. После обвинений в крупных хищениях покинул Грузию и перебрался в Украину. Назначение Эзугбая коммерческим директором "Укрзализныци" было первым кадровым решением Владимира Жмака - бывшего заместителя Саакашвили в Одесской ОГА.
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