Около 500 млн грн убытков от незаконной добычи: в служебной халатности подозревают экс-руководителя филиала "Укрзализныци"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 апреля. УНН. Бывшей исполняющей обязанности директора филиала "Центра управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" сообщено о подозрении в служебной халатности, которое привело к причинению 495 млн грн убытков от незаконной добычи. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Офиса Генеральной прокуратуры Украины.
Цитата:
"Под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора сообщено о подозрении бывшей исполняющей обязанности директора филиала "Центра управления промышленностью" ПАО "Укрзализныця" по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия государственным интересам (ч. 2 ст. 367 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что по данным следствия, исполняющая обязанности директора не обеспечила надлежащее оформление специальных разрешений на проведение взрывных работ и не прекратила их на производственном подразделении филиала - "Пенизевицкий карьер".
"В результате ее служебной халатности в период с мая 2017 года по октябрь 2018 года незаконно проведено 5 взрывов на территории Житомирской области и добыто почти 219 тыс. м. куб габбро-анортозита, гранита, габбро-норита. Окружающей среде причинен ущерб на почти 495 млн грн", - отмечается в сообщении.
Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова отметила на своей странице в Facebook, что по факту такой незаконной добычи полезных ископаемых находится на рассмотрении в суде обвинительный акт в отношении начальника производственного подразделения "Пенизевицкий карьер" филиала "ЦУП" ПАО "Укрзализныця".
Дополнение
Глава Временной следственной комиссии Верховной Рады по оценке критической ситуации в "Укрзализныце" сообщила, что Держбюро расследований проводит обыски в "Укрзализныце".
Служба безопасности Украины задокументировала бывшего топ-менеджера Укрзализныци на хищении миллионов гривен. Средства были выделены на ремонт подвижного состава общества.