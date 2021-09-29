Мешала буква "Т": в Киеве мужчина хотел "переименовать" Троещину
Киев • УНН
КИЕВ. 29 сентября. УНН. В Деснянском районе столицы мужчина хотел переименовать Троещину, спилив букву "Т" с надписи с названием жилого массива, однако ему помешала муниципальная охрана. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Муниципальную стражу Киева.
Детали
Мужчина, житель Соломенского района Киева, специально приехал в Деснянский район, чтобы спилить букву "Т" на табличке с названием жилого массива "Троещина" и таким образом переименовать его в "Роещину". Однако его планы нарушила муниципальная охрана, которая проезжала мимо.
По словам мужчины, название "Троещина" вызывает у него "словесное волнение", которое он хотел устранить, убрав первую букву.
Отмечают, что мужчину передали правоохранителям.
Напомним
Харьковский суд подтвердил отмену переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова.