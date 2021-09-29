Заважала літера "Т": у Києві чоловік хотів "перейменувати" Троєщину
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. У Деснянському районі столиці чоловік хотів "перейменувати" Троєщину, спилявши літеру "Т" з напису із назвою житлового масиву, однак йому завадила муніципальна охорона. Про це повідомляє УНН із посиланням на Муніципальну варту Києва.
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Чоловік, мешканець Солом'янського району Києва, спеціально приїхав у Деснянський район, щоб спиляти літеру "Т" на табличці з назвою житлового масиву "Троєщина" й у такий спосіб перейменувати його на "Роєщину". Проте його плани порушила муніципальна охорона, яка проїжджала повз.
За словами чоловіка, назва "Троєщина" спричиняє у нього "словесне хвилювання", яке він хотів усунути, прибравши першу літеру.
Зазначають, що чоловіка було передано правоохоронцям.
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