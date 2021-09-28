У Харків знову повернувся проспект Григоренка: суд скасував перейменування на Жукова
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Харківський суд підтвердив скасування перейменування проспекту Григоренка на честь маршала Жукова. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив депутат Харківської міської ради Дмитро Булах, передає УНН.
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"Друзі, тільки не смійтеся. Самому вже смішно, але все також доводиться боротися проти відвертого беззаконня. Але міськрада знову нам програла в апеляції по Жукову. Юридично, в Харків знову повернувся проспект Григоренка. Сподіваюся, на цьому все закінчиться. Але не впевнений, — написав Булах.
Контекст
Проспект імені радянського маршала Жукова в Харкові було перейменовано в проспект Петра Григоренка в 2016 році в межах виконання закону про декомунізацію.
Харківська міська рада тричі — у червні 2019-го, у лютому 2020-го та у лютому 2021 року — голосувала за повернення назви проспекту імені маршала Жукова. Після цих голосувань міськради Харкова рішення оскаржували у суді, і уже тричі суд його скасовував.
Так, чергове таке рішення було 10 червня — Харківський окружний адміністративний суд скасував рішення Харківської міськради про перейменування проспекту Григоренка на честь радянського маршала Георгія Жукова.
У лютому цього року і Верховний Суд відхилив скаргу Харківської міської ради в справі про перше перейменування проспекту Петра Григоренка на проспект маршала Жукова в Харкові.