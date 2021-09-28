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В Харьков снова вернулся проспект Григоренко: суд отменил переименование на Жукова

В Харьков снова вернулся проспект Григоренко: суд отменил переименование на Жукова

Киев  •  УНН

 • 21502 просмотра

КИЕВ. 28 сентября. УНН. Харьковский суд подтвердил отмену переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах, передает УНН.

Цитата

"Друзья, только не смейтесь. Самому уже смешно, но все также приходится бороться против откровенного беззакония. Но горсовет снова нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически, в Харьков снова вернулся проспект Григоренко. Надеюсь, на этом все закончится. Но не уверен", - написал Булах.

Контекст

Проспект имени советского маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.

Харьковский городской совет трижды - в июне 2019-го, в феврале 2020-го и в феврале 2021 - голосовал за возвращение названия проспекта имени маршала Жукова. После этих голосований горсовета Харькова решение обжаловали в суде, и уже трижды суд его отменял.

Так, очередное такое решение было 10 июня - Харьковский окружной административный суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.

В феврале этого года и Верховный Суд отклонил жалобу Харьковского городского совета в деле о первом переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове.

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