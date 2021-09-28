В Харьков снова вернулся проспект Григоренко: суд отменил переименование на Жукова
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. Харьковский суд подтвердил отмену переименования проспекта Григоренко в честь маршала Жукова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил депутат Харьковского городского совета Дмитрий Булах, передает УНН.
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"Друзья, только не смейтесь. Самому уже смешно, но все также приходится бороться против откровенного беззакония. Но горсовет снова нам проиграл в апелляции по Жукову. Юридически, в Харьков снова вернулся проспект Григоренко. Надеюсь, на этом все закончится. Но не уверен", - написал Булах.
Контекст
Проспект имени советского маршала Жукова в Харькове был переименован в проспект Петра Григоренко в 2016 году в рамках выполнения закона о декоммунизации.
Харьковский городской совет трижды - в июне 2019-го, в феврале 2020-го и в феврале 2021 - голосовал за возвращение названия проспекта имени маршала Жукова. После этих голосований горсовета Харькова решение обжаловали в суде, и уже трижды суд его отменял.
Так, очередное такое решение было 10 июня - Харьковский окружной административный суд отменил решение Харьковского горсовета о переименовании проспекта Григоренко в честь советского маршала Георгия Жукова.
В феврале этого года и Верховный Суд отклонил жалобу Харьковского городского совета в деле о первом переименовании проспекта Петра Григоренко на проспект маршала Жукова в Харькове.