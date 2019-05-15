Задержанному на взятке депутату горсовета меру пресечения изберут 17 мая
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. Задержанным на взятке депутату горсовета и руководителю КП меру пресечения изберут 17 мая. Об этом во время брифинга сообщил начальник второго отдела процессуального руководства досудебным расследованием в уголовном производстве военной прокуратуры Центрального региона Денис Давыдов, передает корреспондент УНН.
"17 мая нами будет подано ходатайства в Печерский районный суд об избрании в отношении задержанных меры пресечения, и в этот же день судом безотлагательно они будут рассмотрены", - отметил Давыдов.
Напомним, в Чернигове депутата горсовета и руководителя КП задержали при получении взятки в 25 000 долларов.
По данным следствия, директор коммунального предприятия по предварительному сговору с депутатом требовали 50 000 долларов от предпринимателя за подписание договора о выделении в субаренду земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома на территории Чернигова и дальнейшее согласование необходимых разрешительных документов относительно земельного участка.
В случае непредоставления средств предпринимателю угрожали неприятностями со Службой безопасности Украины.
По данному факту было открыто производство по ч. 4 ст. 368 (получение взятки - ред.) УК Украины.