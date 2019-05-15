Затриманому на хабарі депутату міськради запобіжний захід оберуть 17 травня
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. Затриманим на хабарі депутату міськради та керівнику КП запобіжний захід оберуть 17 травня. Про це під час брифінгу повідомив начальник другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Центрального регіону Денис Давидов, передає кореспондент УНН.
"17 травня нами буде подано клопотання до Печерського районного суду про обрання відносно затриманих запобіжних заходів, і в цей же день судом невідкладно вони будуть розглянуті", - зазначив Давидов.
Нагадаємо, у Чернігові депутата міськради та керівника КП затримали під час отримання хабара у 25 000 доларів.
За даними слідства, директор комунального підприємства за попередньою змовою з депутатом вимагали 50 000 доларів від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Чернігова та подальше погодження необхідних дозвільних документів щодо земельної ділянки.
У разі ненадання коштів підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України.
За цим фактом було відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 (Одержання хабара - ред.) КК України.