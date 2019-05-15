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Затриманому на хабарі депутату міськради запобіжний захід оберуть 17 травня

Затриманому на хабарі депутату міськради запобіжний захід оберуть 17 травня

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. Затриманим на хабарі депутату міськради та керівнику КП запобіжний захід оберуть 17 травня. Про це під час брифінгу повідомив начальник другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні військової прокуратури Центрального регіону Денис Давидов, передає кореспондент УНН.

"17 травня нами буде подано клопотання до Печерського районного суду про обрання відносно затриманих запобіжних заходів, і в цей же день судом невідкладно вони будуть розглянуті", - зазначив Давидов.

Нагадаємо, у Чернігові депутата міськради та керівника КП затримали під час отримання хабара у 25 000 доларів.

За даними слідства, директор комунального підприємства за попередньою змовою з депутатом вимагали 50 000 доларів від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території Чернігова та подальше погодження необхідних дозвільних документів щодо земельної ділянки.

У разі ненадання коштів підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України.

За цим фактом було відкрито провадження за ч. 4 ст. 368 (Одержання хабара - ред.) КК України.

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