Депутат міськради вимагав хабар у 50 тис. дол
Київ • УНН
КИЇВ. 15 травня. УНН. У Чернігові депутата міськради та керівника КП затримали під час отримання хабара у 25 000 доларів. Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань, передає УНН.
"Слідчі теруправління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Києві, за оперативного супроводження Департаменту захисту економіки та процесуального керівництва військової прокуратури Центрального регіону затримали депутата Чернігівської міської ради – голову постійної комісії з питань архітектури, будівництва та регулювання земельних відноси, а також директора комунального підприємства "Чернігівбудінвест", - йдеться у повідомленні.
За даними слідства, директор комунального підприємства за попередньою змовою групою осіб з депутатом вимагали 50 000 доларів від підприємця за підписання договору про виділення в суборенду земельної ділянки для будівництва багатоквартирного житлового будинку на території міста Чернігова та подальше погодження необхідних дозвільних документів щодо земельної ділянки.
Зазначається, що у разі ненадання коштів, підприємцю погрожували неприємностями зі Службою безпеки України. Під час отримання першої частини хабара у розмірі 25 тисяч доларів осіб затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Слідчі ДБР готують затриманим повідомлення про підозру в одержанні неправомірної вигоди службовою особою в особливо великому розмірі (ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України). Також готується клопотання до суду про обрання особам запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від займаних посади.
У разі доведення вини, їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 12 років.
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