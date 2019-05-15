Депутат горсовета требовал взятку в 50 тыс. долл
Киев • УНН
КИЕВ. 15 мая. УНН. В Чернигове депутата горсовета и руководителя КП задержали при получении взятки в 25 000 долларов. Об этом сообщает пресс-служба Государственного бюро расследований, передает УНН.
"Следователи теруправления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Киеве, при оперативном сопровождении Департамента защиты экономики и процессуальном руководстве военной прокуратуры Центрального региона задержали депутата Черниговского городского совета - председателя постоянной комиссии по вопросам архитектуры, строительства и регулирования земельных отношений, а также директора коммунального предприятия "Черниговстройинвест", - говорится в сообщении.
По данным следствия, директор коммунального предприятия по предварительному сговору группой лиц с депутатом требовали 50 000 долларов от предпринимателя за подписание договора о выделении в субаренду земельного участка для строительства многоквартирного жилого дома на территории города Чернигова и дальнейшее согласование необходимых разрешительных документов относительно земельного участка.
Отмечается, что в случае непредоставления средств, предпринимателю угрожали неприятностями со Службой безопасности Украины. При получении первой части взятки в размере 25 000 долларов мужчины задержаны в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Следователи ГБР готовят задержанным сообщение о подозрении в получении неправомерной выгоды должностным лицом в особо крупном размере (ч. 4 ст. 368 Уголовного кодекса Украины). Также готовится ходатайство в суд об избрании лицам меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от занимаемых должности.
В случае доказательства вины, им грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 8 до 12 лет.
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