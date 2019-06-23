Задержаны девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июня. УНН. В Киеве полицейские задержали девять человек, которые готовили провокации на Марше равенства, начато уголовное производство. Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева, передает УНН.
Так, правоохранители изъяли орудие для подготовки провокаций. Правонарушителей задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Известно, что возраст злоумышленников - от 18 до 48 лет.
Сведения о данном событии внесены в Единый реестр досудебных расследования по предварительной правовой квалификации ч. 1 ст. 14 ч. 4 ст. 296 (Приготовление к хулиганству). Им грозит от трех до семи лет заключения. Решается вопрос об избрании фигурантам меры пресечения.
Напомним, акции в рамках "КиевПрайд" начались 16 июня и закончится 23 июня в Киеве Маршем равенства. Организаторы ожидают как минимум на 10 000 участников и участниц.
Ранее сегодня Администрация Президента призвала национальную полицию Украины обеспечить безопасность всех украинский в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками Марша.