У Зеленського закликали поліцію не допустити сутичок на Марші рівності
Київ • УНН
КИЇВ. 23 червня. УНН. Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації Президента України, яке з'явилось на офіційній сторінці у Facebook у день проведення Маршу рівності, передає УНН.
В АП нагадали, що Президент є гарантом прав і свобод людини. Конституцією України визначено, що громадяни мають рівні конституційні права і свободи та є рівними перед законом, а отже не може бути привілеїв чи обмежень за різними ознаками, такими як колір шкіри, стать, національність, мова тощо.
"Кожен громадянин має почувати себе у безпеці та не повинен піддаватися насильству. Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу", - йдеться у повідомленні.
Проте в АП не повідомили, чи прийняв Президент запрошення приєднатися до Маршу рівності.
Нагадаємо, Президента України Володимира Зеленського запросили взяти участь у Марші рівності на захист прав ЛГБТ-спільноти, який відбудеться у Києві 23 червня.