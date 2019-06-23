У Зеленського закликали поліцію не допустити сутичок на Марші рівності

КИЇВ. 23 червня. УНН. Національна поліція України має гарантувати безпеку всіх українців у дні Маршу рівності та вжити заходів задля недопущення сутичок між прихильниками та противниками Маршу. Про це йдеться у повідомленні Адміністрації Президента України, яке з'явилось на офіційній сторінці у Facebook у день проведення Маршу рівності, передає УНН.