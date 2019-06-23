У Зеленского призвали полицию не допустить столкновений на Марше равенства

В АП напомнили, что Президент является гарантом прав и свобод человека. Конституцией Украины определено, что граждане имеют равные конституционные права и свободы и равны перед законом, а следовательно, не может быть привилегий или ограничений по разным признакам, таким как цвет кожи, пол, национальность, язык и тому подобное.

"Каждый гражданин должен чувствовать себя в безопасности и не должен подвергаться насилию. Национальная полиция Украины должна гарантировать безопасность всех украинцев в дни Марша равенства и принять меры для недопущения столкновений между сторонниками и противниками марша", - говорится в сообщении.

Однако в АП не сообщили, принял ли Президент приглашение присоединиться к Маршу равенства.

Напомним, Президента Украины Владимира Зеленского пригласили принять участие в Марше равенства в защиту прав ЛГБТ-сообщества, который состоится в Киеве 23 июня.